Torino, antagonisti assaltano volante della Polizia fuori da Questura

Febbraio 28, 2024

Your browser does not support the video tag. ​ TORINO (ITALPRESS) – Un gruppo di esponenti dei centri sociali e anarchici di Torino, davanti alla Questura, ha circondato nel

pomeriggio un’auto della polizia per liberare un extracomunitario che doveva essere accompagnato a un centro di rimpatrio a Milano, per essere estradato. Alcuni hanno cercato di aprire le portiere dell’auto e preso a calci e pugni la volante. Quattro antagonisti sono stati fermati dalla polizia. (ITALPRESS).

trl

Video Polizia dello Stato