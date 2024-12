Torna il Gran Gala Sport di Opes “Generatore di valori e opportunità”

19 Dicembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Anche quest’anno il Gala dello Sport ha abbracciato un’iniziativa che crediamo possa avere

interessanti ricadute sul tessuto sociale e che sia indice del nostro impegno per individuare un modus operandi innovativo, un approccio in piccola parte rivoluzionario. Partiamo da un nostro progetto, da un prodotto che conosciamo bene, ed esportiamo buone pratiche. Siamo fiduciosi che questa edizione, che prende spunto da un output di un progetto come ‘Sports Community’, definito da molti come un modello, possa aprire porte e coinvolgere portatori di interesse, amici e partner”. Queste le parole del presidente di Opes, Juri Morico, durante la presentazione della sesta edizione del Gala dello Sport.

