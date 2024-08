Tornatore “Il Cinema italiano attraversa stagione ricca di energia”

31 Agosto 2024

​ VENEZIA (ITALPRESS) – “Dal punto di vista creativo il Cinema italiano sta attraversando una stagione estremamente ricca di energia. Dal punto di vista dei finanziamenti è la solita lamentazione, ci sono i soliti problemi che ci sono sempre stati”. A dirlo è il regista Giuseppe Tornatore, a margine della Mostra del Cinema di Venezia.

fonte video La Ragione.

abr/

(ITALPRESS).