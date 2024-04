Toro “In Nissan Juke nuovi contenuti senza aumentare il prezzo”

4 Aprile 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “Per noi è sicuramente un motivo di orgoglio aver creato un segmento di massa in continua crescita”. Lo ha dichiarato Marco Toro, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia presentando la nuova versione di Nissan Juke. “Se prendiamo come riferimento l’anno pre pandemia, Juke aveva venduto circa 6 mila unità. Ma ha chiuso l’anno di calendario 2023 con quasi 12 mila unità, raddoppiando i volumi del 2019 e costituendo il record di vendite degli ultimi 10 anni. Un trend positivo, accompagnato dalla motorizzazione ibrida che oggi rappresenta più della metà delle vendite. Oggi aggiungiamo dei contenuti di prodotto senza penalizzare le tasche dei consumatori”.

