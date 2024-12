Toscana, Giani “Approvazione bilancio un successo per la maggioranza”

20 Dicembre 2024

​ FIRENZE (ITALPRESS) – L’approvazione del bilancio “è stata un successo per la maggioranza e la giunta”. Lo ha detto, intervistato dall’Italpress, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Un atto complesso che porta la Toscana del buon governo vittoriosa rispetto a una minoranza spaccata”, aggiunge.

