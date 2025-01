Toscana, Maxi sequestro di merce contraffatta a Sesto Fiorentino

2 Gennaio 2025

​ FIRENZE (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale di Firenze hanno eseguito due distinte operazioni nei confronti di 2 soggetti di nazionalità cinese dediti alla commercializzazione all’ingrosso di accessori di abbigliamento contraffatti di note case di moda.(ITALPRESS)