Tra Biden e Meloni fronte comune su Ucraina e Medio Oriente

Marzo 1, 2024

​ WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Ucraina, Medio Oriente e l’interscambio commerciale Italia-Stati Uniti. Questi alcuni dei temi principali dell’incontro alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il premier italiano Giorgia Meloni. Il punto dell’inviato dell’Italpress a Washington Stefano Vaccara.

