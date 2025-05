Traffico aereo Usa, Duffy “Biden non ha fatto investimenti”

7 Maggio 2025

​ WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’ultima amministrazione ha speso 1,2 trilioni di dollari, il più grande pacchetto infrastrutturale mai conosciuto dall’uomo. Lo hanno speso, Joe Biden ha firmato proprio qui alla Casa Bianca e quanto è stato speso per ricostruire il controllo del traffico aereo? 5 miliardi di dollari e di questi solo un miliardo è stato effettivamente speso. Quindi non hanno fatto investimenti nel sistema che ora vediamo”. A dirlo è il Segretario dei Trasporti Sean Duffy nel corso di un punto stampa alla Casa Bianca.

xp6/mgg/gsl