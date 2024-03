Trasportava in auto 4 chili di cocaina, arrestato nel Catanese

Marzo 4, 2024

Your browser does not support the video tag.

​ CATANIA (ITALPRESS) – Trasportava 4 chili di cocaina in auto. E’ quanto hanno scoperto i Finanzieri del Comando provinciale di Catania, che hanno arrestato un uomo originario dell’ennese. La vettura è stata sottoposto a controllo nei pressi di San Gregorio di Catania. Grazie al fiuto di un cane antidroga, le attività di ricerca, dopo un preliminare e generale esame del veicolo, si sono concentrate nella zona del paraurti posteriore. E’ stato così che le Fiamme Gialle hanno individuato un ingegnoso sistema di apertura della targa che dava accesso a una intercapedine ricavata nel paraurti. Al suo interno, sono stati trovati 3 panetti del peso complessivo di 4 chili circa. La droga, che immessa sul mercato avrebbe fruttato proventi illeciti per oltre 700 mila euro, è stata sequestrata. L’indagato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Piazza Lanza. vbo/gsl