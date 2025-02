Trattamenti estetici, l’Albania tra le destinazioni preferite

3 Febbraio 2025

​ TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) – Cure dentali, interventi estetici, trapianti di capelli. Sempre più spesso gli italiani si rivolgono a strutture sanitarie estere. Tra le destinazioni che stanno prendendo piede c’è l’Albania. Il dottore Skerdilajd Faria è il fondatore della clinica Keit: “I nostri pazienti, per il 60 per cento, sono italiani”, afferma in un’intervista all’Italpress.

abr/mrv