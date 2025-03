Treviso, evasione da 7 milioni con una finta società slovena

3 Marzo 2025

​ TREVISO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Treviso ha denunciato alla Procura della Repubblica di Treviso il legale rappresentante di una società di autotrasporti che ha sottratto al fisco oltre 7 milioni di euro, attraverso la fittizia ubicazione, in Slovenia, della sede principale della società.

