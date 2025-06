Trovato il corpo senza vita di Maria Denisa Adas, fermato un 32enne

4 Giugno 2025

​ PRATO (ITALPRESS) – Alle ore 11:20 circa di questa mattina è stato trovato il corpo senza vita verosimilmente appartenente a Maria Denisa Paun (Adas), in località Montecatini Terme, a ridosso di un casolare abbandonato, nascosto tra i rovi, percorrendo una mulattiera. Il Procuratore della Repubblica di Prato ha proceduto a un sopralluogo con l’ausilio dei militari dei Carabinieri del Ros, del G.I.S e dei Nuclei Investigativi dei Reparti Operativi di Prato e di Firenze, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco. La Procura ha provveduto a emettere un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un soggetto di nazionalità rumena di 32 anni, residente a Monsumanno Terme, in provincia di Pistoia. I titoli di reato contestati sono: omicidio e soppressione di cadavere. Decisivi per adottare il provvedimento sono risultati essere le risultanze delle telecamere, l’analisi dei tabulati telefonici e dei tracciati dei positioning sulla vettura Golf utilizzata dal presunto responsabile destinatario del provvedimento di fermo. Si dovrà procedere a esame autoptico presso le apposite strutture pratesi e la Procura provvede a interrogare il fermato per raccogliere la sua versione dei fatti, ove ritenga di farlo.

(Fonte video: Carabinieri)