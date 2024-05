Trump alla sbarra divide l’America

10 Maggio 2024

​ NEW YORK (ITALPRESS) – L’ex pornostar Stormy Daniels è stata chiamata come testimone chiave nell’udienza che si è tenuta a New York del processo “Hush Money”, che vede incriminato Donald Trump. A Centre Street, davanti al Tribunale Downtown Manhattan, c’è la fila di telecamere, dei giornalisti dei maggiori network e manifestanti, divisi in sostenitori e contestatori di Trump.

mgg/gsl (Video di Stefano Vaccara)