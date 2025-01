Trump e Vance partecipano al National Prayer Service

21 Gennaio 2025

​ WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – All’indomani del suo insediamento, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo vice JD Vance hanno partecipato nella Cattedrale Nazionale di Washington al National Prayer Service, cerimonia post-inaugurale che si svolge fin dai tempi di Franklin D. Roosvelt.

