Trump, Gasparri “Il tema della tassazione per Big Tech va affrontato”

28 Gennaio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “Trump incuriosisce tutti, vedremo se prevarranno gli aspetti positivi su cui io confido. Sicuramente va affrontato il tema della tassazione per i giganti del web, che vengono difesi da Trump”. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri, alla presentazione del libro di Gennaro Sangiuliano “Trump. La rivincita” a Palazzo Brancaccio a Roma.

