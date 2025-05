Tumore al seno, campagna “Pronte a prevenire” sul rischio di recidiva

16 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – Prende il via “Pronte a prevenire”, campagna di sensibilizzazione promossa da Novartis con le Associazioni di Pazienti dedicata alle donne che hanno affrontato un tumore al seno localizzato: l’obiettivo è fornire strumenti utili alla gestione consapevole del rischio di recidiva. Una ricerca di Europa Donna Italia ha infatti rivelato che 4 pazienti su 10 ritengono di non ricevere adeguate informazioni sulla prevenzione.

f20/xm4/fsc/gtr