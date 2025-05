Tumori, da Ail appello per introdurre la figura dello psico-oncologo

9 Maggio 2025

​ ROMA (ITALPRSS) – “La cura che ascolta” è il titolo del primo Convegno Nazionale di Psico-oncologia, promosso da AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma, che si è tenuto all’Archivio di Stato di Roma. Un momento di dialogo e di confronto tra mondo scientifico, istituzioni e società civile per mettere al centro il benessere emotivo e psicologico dei pazienti con tumore del sangue.

