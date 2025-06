Turismo Magazine – 7/6/2025

7 Giugno 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Neos, al via il volo diretto Bari-New York

– Mangia’s, quando l’ospitalità italiana fa rima con “globale”

– All’Expo di Osaka un video su una Sicilia inedita e tutta da scoprire

– Napoli, alle Gallerie d’Italia e al Duomo il progetto artistico di JR

abr/gtr