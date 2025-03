Ucraina, Meloni “La telefonata Trump-Putin è un primissimo spiraglio”

19 Marzo 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “Ieri c’è stata una lunga telefonata Trump e Putin, da quello che apprendiamo tra i punti discussi c’è l’ipotesi di un cessate il fuoco parziale limitato alle infrastrutture strategiche. Penso che si tratterebbe di un primissimo spiraglio che va nel senso di quanto concordato a monte tra Trump e Zelensky”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle repliche alla Camera.

(fonte video Camera dei deputati)