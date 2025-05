Ucraina, Zelensky “Mio dovere difendere sovranità e integrità”

20 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “La questione qui non è il Presidente Trump, con tutto il rispetto, perché questa è la nostra terra, il nostro Stato, questo è il nostro esercito e la nostra indipendenza. La questione è cosa l’Ucraina può permettersi di fare e cosa no. Nessuno ritirerà le nostre truppe dai nostri territori. Questo è un dovere costituzionale mio, è dovere dei nostri militari difendere la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. Sì, ora ci sono territori temporaneamente occupati a causa dell’aggressione di un Paese così grande, è comprensibile. Ma nessun ultimatum, e nessuno cederà la propria terra, i propri territori, le proprie persone, le proprie case”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo il colloquio telefonico tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l’omologo russo Vladimir Putin.

sat/gsl (Fonte video: Ufficio del Presidente dell’Ucraina)