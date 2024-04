Ue, Bartolo “Il nuovo Patto Migrazione calpesta i diritti”

12 Aprile 2024

​ BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Con il nuovo Patto su migrazione e asilo “non solo ci siamo dimenticati dei diritti umani, ma abbiamo calpestato l’umanità intera”. Queste le dichiarazioni dell’europarlamentare del Partito Democratico Pietro Bartolo in merito al nuovo quadro europeo su Migrazione e Asilo approvato dall’Eurocamera riunita a Bruxelles.

xf4/sat/gsl