Ue, Conte “M5S dice no al folle piano di riarmo da 800 miliardi”

22 Marzo 2025

​ NAPOLI (ITALPRESS) – “Il M5s dice no a questo piano folle di riarmo per 800 miliardi”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte a margine del congresso del Psi in corso a Napoli. “Vogliamo – ha proseguito Conte – investimenti, invece, in sanità. Vogliamo investimenti in scuola, istruzione, per la nostra industria, la nostra manifattura, piccoli e medi imprenditori, artigiani che stanno chiudendo”.

