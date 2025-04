Ue, De Meo “Difesa comune non è opzione ma scelta obbligata”

1 Aprile 2025

​ STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La difesa europea comune non è un’opzione ma una scelta obbligata ed è

il motivo per cui dobbiamo lavorare senza confondere i cittadini né terrorizzarli”. Lo ha affermato l’eurodeputato di Forza Italia, Salvatore de Meo, a margine della plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. “Dobbiamo far capire ai

cittadini – ha detto De Meo – che la difesa va oltre la dimensione militare, e comprende anche cybersicurezza, protezione civile, gestione dell’immigrazione e tutela delle infrastrutture”.

