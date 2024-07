Ue, De Meo “Rafforzare il ruolo del Parlamento”

12 Luglio 2024

Your browser does not support the video tag.

​ BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “In questa legislatura ci attendono tante sfide, dobbiamo rendere l’Europa più concreta e pragmatica, dall’ambiente alla difesa alla migrazione”. Lo dice l’eurodeputato di Forza Italia, Salvatore De Meo, in merito all’apertura della nuova legislatura.

xf4/sat/gsl