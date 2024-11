Ue, Fidanza “Si apre nuovo ciclo, spostare a destra asse maggioranza”

27 Novembre 2024

​ BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il voto di oggi apre un nuovo ciclo, con i provvedimenti che passeranno in Aula dobbiamo spostare davvero più a destra l’asse della maggioranza”. Lo ha dichiarato Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, dopo il via libera della plenaria alla Commissione von der Leyen bis.

