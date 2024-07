Ue, Furore “Non indietreggiare su ambiente e diritti”

25 Luglio 2024

​ STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L’Unione Europea non deve indietreggiare sulla sostenibilità e sui diritti sociali e civili”. Lo dice l’eurodeputato del M5S Mario Furore, in merito alla legislatura che si sta aprendo.

xf4/sat/gsl