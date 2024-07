Ue, Guarda “Massimo impegno per ambiente e salute”

12 Luglio 2024

​ BRUXELLES (ITALPRESS) – “Dobbiamo riconciliare sostenibilità ambientale ed economica dell’agricoltura”. Lo dice Cristina Guarda, eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, in merito alle priorità per la nuova legislatura.

