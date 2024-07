Ue, Lupo “Serve un programma ambizioso per rilanciare l’economia”

12 Luglio 2024

​ BRUXELLES (ITALPRESS) – Tra le priorità “c’è lo sviluppo sostenibile”, migliorando “i trasporti, alla luce anche della condizione di insularità di Sicilia e Sardegna”. Così Giuseppe Lupo, eurodeputato del Pd eletto nel Collegio Isole, parla della legislatura che sta iniziando.

