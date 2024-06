Ue, Meloni “Un errore maggioranza fragile”

26 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “Oggi si sceglie di aprire uno scenario nuovo e la logica del consenso viene scavalcata dalla logica dei caminetti”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno. In Europa “si delinea una maggioranza fragile, destinata probabilmente ad avere difficoltà nel corso della legislatura. E’ un errore importante, non per la sottoscritta, per il centrodestra o per l’Italia ma per un’Europa che non sembra comprendere la sfida che ha di fronte o la comprende ma preferisce in ogni caso dare priorità ad altre cose”.

mgg/gtr

(Fonte video: Palazzo Chigi)