Ue, Moratti “La nuova Commissione rafforza l’Europa”

27 Novembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “È positivo che oggi abbiamo votato una Commissione nuova che imprime all’Europa una nuova forza per migliorare il nostro welfare, e che lavori nel segno della competitività grazie alla ricerca e all’innovazione”. Lo afferma l’europarlamentare di Forza Italia Letizia Moratti a margine dell’approvazione della nuova Commissione Ue.

xf4/sat/gsl