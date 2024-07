Ue, Ruotolo “Applicare meglio il Media Freedom Act”

24 Luglio 2024

​ STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Sono prioritarie le battaglie contro disuguaglianze e mafie e per la libertà di informazione”. Lo dice l’eurodeputato del Pd Sandro Ruotolo, in merito alla legislatura che sta iniziando.

