Ue, Tovaglieri “Prioritaria revisione del Green Deal”

5 Luglio 2024

​ BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La priorità sarà sicuramente quella di rivedere il Green Deal, che in questi cinque anni ha portato avanti obiettivi condivisibili, ma non è certamente condivisibile l’applicazione materiale”. Lo afferma Isabella Tovaglieri, eurodeputata della Lega eletta per un secondo mandato, in merito alle priorità della nuova legislatura.

