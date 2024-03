Ue, via libera alla riforma delle Indicazioni Geografiche Protette

Marzo 4, 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alla riforma delle norme per la protezione delle indicazioni geografiche per il vino, altri alcolici e prodotti agricoli. Il nuovo regolamento, adottato con 520 voti favorevoli, 19 contrari e 64 astensioni, contiene misure per proteggere le Indicazioni Geografiche anche online, dare maggiori poteri ai produttori e semplificare il processo di registrazione dei prodotti.

