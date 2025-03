Ue, von der Leyen cita De Gasperi “C’è bisogno di una difesa comune”

11 Marzo 2025

​ STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Alcide de Gasperi ha detto: ‘Non abbiamo bisogno solo della pace tra noi, ma di costruire una difesa comune. Non si tratta di minacciare o conquistare, ma di scoraggiare qualsiasi attacco dall’esterno, guidato dall’odio contro un’Europa unita. Questo è il compito della nostra generazione'”. Così la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla plenaria di Strasburgo, citando una frase di Alcide de Gasperi sul tema della pace.

