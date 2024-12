Ue, Zingaretti “Più riforme per l’Europa federale”

19 Dicembre 2024

​ STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “A mio giudizio c’è poca consapevolezza dell’enormità delle sfide attuali: serve un salto in avanti per avere una politica di estera di difesa comune e grandi riforme che rendano sempre di più l’Europa un soggetto politico del mondo”. Lo ha detto il capodelegazione del Partito democratico al Parlamento europeo Nicola Zingaretti.

