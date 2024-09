Ue, Zingaretti “Rapporto Draghi una frustata alla politica”

10 Settembre 2024

​ BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il rapporto di Draghi è stata una sana e giusta frustata nei confronti della politica europea”. Lo ha affermato il capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, Nicola Zingaretti, in merito alla relazione sulla competitività redatta da Mario Draghi su incarico della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

