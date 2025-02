Un capriolo finisce nella rete di una pista da sci, le immagini

3 Febbraio 2025

​ VICENZA (ITALPRESS) – Una pattuglia di carabinieri forestali ha salvato una femmina adulta di capriolo che era rimasta impigliata nella rete di protezione di una pista da sci.

La vicenda si è svolta in località Kaberlaba (VI). I militari hanno reciso lentamente la rete fino a liberare l’animale.

abr/gsl (Fonte video: Carabinieri Forestali)