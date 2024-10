“Un Consiglio in salute”, Aurigemma “La prevenzione è un investimento”

15 Ottobre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Un programma gratuito di prevenzione, rivolto a tutto il personale del Consiglio regionale del Lazio: è “Un Consiglio in salute”, iniziativa presentata in conferenza stampa presso la sala Etruschi del Consiglio e in programma, su base volontaria, il 16 e il 17 ottobre. “Siamo fermamente convinti nel portare avanti tutte quelle iniziative volte a diffondere e promuovere la cultura della prevenzione: garantiremo la massima attenzione e sensibilità a tal riguardo – ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma -. È un’attività che vogliamo portare avanti per sensibilizzare l’importanza della prevenzione che serve a prevenire patologie. Iniziamo con questi due giorni che saranno molto importanti e restiamo sempre più convinti che la prevenzione non debba essere considerata un costo, ma un vero e proprio investimento per la salute delle persone. Questo è un concetto ridotto rispetto ad un molto più ampio che deve portare a curare anche il benessere psicofisico della persona”.

