Un nuovo modello di cardiologia con la Sicilian Cardiovascular Academy

16 Maggio 2024

​ ACI CASTELLO (CATANIA) (ITALPRESS) – Un nuovo modello di cardiologia, in grado di mettere in rete know-how e strumenti, con il fine ultimo di offrire a ogni paziente la migliore cura possibile. Parte la “Sicilian Cardiovascular Academy”, a lanciarla le quattro Unità Operative di Cardiologia della Sicilia orientale: Catania, Messina, Ragusa, Siracusa. Il progetto è stato presentato ad Aci Castello durante un Congresso dal titolo “Sfide e prospettive della Cardiologia clinica e interventistica”.

fsc/gtr