25 Aprile 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – Mattia ha 15 anni e con i suoi compagni di classe ha un sogno: riuscire a formare una squadra di calcio di soli adolescenti, non solo i giocatori ma anche tutte le figure che vi ruotano attorno. Il nome c’è già, “Nomentum”: ma da dove si deve partire? Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ha chiesto l’aiuto a Michele Danese, direttore sportivo ed ex calciatore.

fsc/gtr