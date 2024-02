Unipol, Cimbri “Con la fusione avremo una governance semplificata”

Febbraio 16, 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Con la fusione, “dal punto di vista della governance avviene una semplificazione. Ieri avevamo due società quotate, mentre domani ne avremo soltanto una con un unico Consiglio di amministrazione, un unico centro decisionale. Tutto sicuramente più semplice”. Lo ha detto il presidente del gruppo Unipol Carlo Cimbri a margine della conferenza stampa sulla razionalizzazione societaria del gruppo che ha portato

all’assorbimento di UnipolSai. “Dal punto di vista operativo, poco cambia perché già ieri le

figure apicali di tutto il gruppo Unipol e UnipolSai coincidevano e fino alla chiusura di questo mandato non cambiano”. ha aggiunto.

