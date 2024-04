Urso “La politica industriale europea dovrà cambiare”

16 Aprile 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “Ci siamo già confrontati su questo con gli altri ministri delle potenze industriali europee la scorsa settimana a Parigi e abbiamo condiviso la necessità di indicare un cambio di passo e di rotta alla politica economica e produttiva europea, attraverso una vera e propria politica industriale che si deve realizzare con il sostegno anche pubblico alle imprese e il contrasto alla concorrenza sleale”, ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo all’inaugurazione del Salone del Mobile di Milano.

