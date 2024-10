Urso lascia, Miglietta nuovo presidente Federpesistica

14 Ottobre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Alberto Miglietta è stato eletto come nuovo presidente della Fipe: candidato unico, con 16.070 voti favorevoli pari al 99,68%, succede ad Antonio Urso, che ha guidato la federazione per vent’anni, dal 2005.

