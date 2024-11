USA 24 – Episodio 42

21 Novembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Sui media di tutto il mondo tengono banco le scelte di Donald Trump per la sua squadra. Ma anche le decisioni del presidente uscente Joe Biden sull’Ucraina. Ne parlano Claudio Brachino e Stefano Vaccara nel quarantaduesimo episodio del format Italpress “USA 24”.

abr/mrv