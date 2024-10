USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti – Episodio 34

3 Ottobre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Nel trentaquattresimo episodio del format Italpress “USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti”, Claudio Brachino e Stefano Vaccara parlano dei contenuti del confronto andato in scena tra i due candidati vice alla Casa Bianca, Tim Walz e JD Vance.

