USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti – Episodio 5

Febbraio 28, 2024

Your browser does not support the video tag. ​ MILANO (ITALPRESS) – Nel quinto episodio di “USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti”, nuovo format dell’Italpress, Claudio Brachino e Stefano Vaccara commentano il voto in Michigan. Joe Biden e Donald Trump vincono nettamente le rispettive primarie, ma senza trionfare. Da segnalare il cosiddetto voto “uncommitted”, un voto di protesta che si può tradurre come “non schierato”. Tra i due, comunque, chi si deve leccare più le ferite è Biden.

mgg/gsl