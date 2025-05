Usa-Canada, Carney lascia la Casa Bianca dopo l’incontro con Trump

6 Maggio 2025

​ WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il primo ministro canadese Mark Carney ha lasciato la Casa Bianca dopo il bilaterale con il presidente Donald Trump. I toni dei colloqui sono stati abbastanza cordiali, anche se Trump non ha fatto passi indietro sui dazi e sulla volontà di acquisire il Canada come 51° Stato dell’America.

