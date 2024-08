Usa, Harris accetta la nomination “Sarò la presidente di tutti”

23 Agosto 2024

​ CHICAGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Kamala Harris ha accettato la candidatura alla presidenza degli Stati Uniti. Al centro del palco della convention democratica a Chicago, Harris ha promesso: “Sarò la presidente di tutti”. “Nell’unità c’è la nostra forza – ha aggiunto -. Mostriamo al mondo chi siamo, e cioè il Paese delle libertà, delle opportunità e di possibilità senza fine”.

xo9/fsc/mrv (Video di Stefano Vaccara)