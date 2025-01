Usa, Meloni “Se riesco sarò all’insediamento di Trump”

9 Gennaio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “Il viaggio ‘non rituale’ era una idea nata durante l’incontro a Parigi, è stata l’occasione per confermare un rapporto che si annuncia molto solido, Italia e Usa hanno rapporti saldi e questo indipendentemente dal colore dei governi. Durante l’incontro a Mar-a-Lago abbiamo parlato soprattutto del piano generale senza parlare dei singoli dossier, il Presidente ad oggi è ancora Biden. L’accoglienza è stata al di là delle aspettative”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa annuale organizzata a Montecitorio dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione stampa parlamentare, rispondendo a una domanda sull’incontro dei giorni scorsi con il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump.

“Io confermo l’invito e che mi piacerebbe esserci, lo sto valutando con la compatibilità dell’agenda, ma se riesco partecipo volentieri”, ha poi detto in merito all’insediamento di Trump previsto il 20 gennaio.

sat/gtr

(Fonte video: Camera dei deputati)