Usa, Trump lancia la sua campagna di dazi contro 100 Paesi

3 Aprile 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ufficializzato l’avvio della sua campagna di dazi che colpirà più di cento paesi. Tra le merci più penalizzate ci saranno quelle provenienti dal Giappone e dall’Unione europea, alla quale si applicheranno tariffe del 20 per cento. Per la Cina arriva un ulteriore 34% che si sommerà al 20% già in vigore. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato che l’Ue è pronta a negoziare con gli Usa, ma anche a reagire, se necessario.

sat/azn